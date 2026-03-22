プロ野球の公式戦開幕が３月２７日に迫った。一軍各チームに注目が集まる中、２０２６年は二軍にも大きな動きがある。昨年までの２リーグ（イースタン・ウエスタン）が、１リーグ３グループ（東・中・西）に再編されたのだ。二軍にも８０年近い歴史があるが、一軍とは違って選手の生涯記録などが未解明の部分も多い。プロ野球「二軍」の魅力と楽しみ方を、『二軍史』を著した野球史家の松井正さん（４６）に聞いた。（デジタル編