【女子ボートレーサー・インタビュー 奥村明日香（２４＝福岡）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは奥村お父さんにレース場に連れて行ってもらっていて、人と違う仕事がしたいと思って目指しました。お父さんがボート大好きで、福岡ボートによく行ってましたね。中学校くらいに、人と違う仕事をしたいと思うようになりました。――そこからボートレーサー養成所の入所試験を受験奥村高３で２回受けました。