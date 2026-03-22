こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「コンパクトにまとまる」ケーブルを展開しているCIO（シーアイオー）が、さらにひねりを加えた新アイテムを生み出しました。2月27日発売の「Flex Spiral Cable CtoC 1m」は、フラットすぎてデスクでもバッグでも邪魔にならない、ケーブルミニマリストのための1本です。■この記事で紹介している商品 CIO フレックススパイラルケーブル 1m US