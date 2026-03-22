【プロレス蔵出し写真館】?破壊王?橋本真也のＺＥＲＯ―ＯＮＥ旗揚げ戦に三沢光晴が参戦した。試合終了後、カオスな状況に陥ったリング上のやり取りに、ファンは大熱狂した。今から２５年前の２００１年（平成１３年）３月２日、両国国技館で三沢率いるプロレスリング・ノアが橋本が興したプロレスリングＺＥＲＯ―ＯＮＥと対抗戦を行った。三沢は秋山準とタッグを結成し、橋本＆新日本プロレスの永田裕志組と対戦。三沢と橋