そろそろ冬服から春服へと本格的にシフトするタイミング。大人女性がこれから買い足すなら、着まわしやすいシンプルなトップスが正解かも。今回は、おしゃれさんがサイズ違いで購入したという【ユニクロ】の「ヘンリーネックTシャツ」に注目しました。トレンドのレイヤードスタイルにもぴったりなので、ぜひ春に向けてゲットして。 すっきりと着られる細リブT 【ユニクロ】「リブヘンリーネックT/長袖」