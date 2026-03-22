カブスのカウンセル監督「開幕には間に合わないだろう」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場し、準々決勝で負傷した鈴木誠也外野手（カブス）が開幕戦に間に合わないことが21日（日本時間22日）、明らかになった。所属するカブスのクレイグ・カウンセル監督が伝えると、米ファンから悲鳴が上がっている。地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」は21日（同22日）、オープン戦