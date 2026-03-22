車に轢かれそうになっている子猫を保護した投稿者さま。最初は警戒して固まっていた子猫も、少しずつ心を開いていき、甘えん坊な一面を見せる姿はInstagramで26万回以上再生されています。コメント欄には「素敵な人に助けてもらえてよかったね！」「幸せになって欲しい」「無茶苦茶可愛いネコちゃんですね」といった声が寄せられました。 【動画：出勤途中で『車に轢かれそうになっていた子猫』を保護…少しずつ『変化していく様