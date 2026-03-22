やりがいを持って小学校教員として働く私。小さいころ「お母さんみたいな先生になりたい！」と言っていた息子が、大学生になってあることを宣言。私の働く背中が、まさかの反面教師になった理由とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 「おれも先生になる！」誇りだった息子の言葉 私は小学校の教員をしています。 働き方改革が進みつつあるとはいえ、持ち帰り仕事や保護者対応に追われることが多く忙しい毎日。 それでも