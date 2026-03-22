今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された香箱座りをしていた猫ちゃんの様子。お手手と胸毛の間に、指を突っ込んだところ、猫ちゃんは固まったそうです。投稿はXにて、20.7万回以上表示。9000件以上のいいねが寄せられていました。 【動画：くつろいでいた猫→指を『スポッ』と突っ込んでみたら…可愛すぎるリアクション】 指をスポッとしたら固まったｗ 今回、Xに投稿したのは「くろみつ・しらたま保護猫兄妹」さん。登場