記事ポイント4月29日から新宿マルイ本館に東京初出店です。5月6日まで合同POP-UPに登場します。ブランド初の特製クッキー缶を会場で披露します。岡山発のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake」が、4月29日から東京で商品を直接選べる機会を届けます。新宿マルイ本館で開かれる合同POP-UPに登場し、チーズケーキや焼き菓子に加えて、ブランド初の特製クッキー缶も披露します。猫と物語をモチーフにした世界観を、会場で体感で