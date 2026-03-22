記事ポイントアジア太平洋500社で第350位に選出。2020年から7年連続7度目のランクインです。2021年〜2024年の収益成長率で評価。リアライズコーポレーションが、英Financial Times社と独Statista社の「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」で第350位に入りました。アジア太平洋地域の急成長企業を選ぶ国際ランキングで、2020年から7年連続7度目のランクインです。継続して名を連ねている点からも、同社の事業の広がりと存在