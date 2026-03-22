記事ポイント3月18日に富山駅で公開。皆川 明が原画と監修を担当。81種類のガラスと759枚で制作。2026年3月18日、あいの風とやま鉄道の富山駅 中央改札口横に大型ステンドグラス『生命の根』が公開されます。ミナ ペルホネンのデザイナーとして知られる皆川 明さんが、自身初となるステンドグラスの原画と監修を手がけた注目作です。富山の空や海、山の恵みを映した作品が、駅を行き交う時間にやさしい彩りを添えます。 あい