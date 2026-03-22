◆センバツ第４日▽１回戦神戸国際大付−九州国際大付（２２日・甲子園）昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。５年ぶり６度目の出場となる神戸国際大付（兵庫）は、ブラスバンドがもはや同校の代名詞となった「プロレス入場曲」を奏で、ＳＮＳ上ではプロレスファンを中心に称賛のコメントが続々と投稿されている。初回先頭の１番打者・林健太三塁手（３年）が打席に立つと、引退した武藤敬司が新日本プロレスで「