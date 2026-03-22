元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。中畑氏は、ベネズエラの初優勝で終わったワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で「ベエズエラにあっぱれやってください」と絶賛した。さらに中畑氏は落合氏にもベネズエラへの「あっぱれ」を促したが「いやぁ〜勝って当然のようなチームでしたよ」と明かした。その上でベネズエラについ