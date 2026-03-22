歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）が21日までにブログを更新。妻、藤原紀香（54）からのプレゼントを公開した。片岡は「妻からの誕生日プレゼント^今回はルパンと五エ門の二役という事でいつも有難う」と藤原に感謝を伝えた。片岡は「ルパン三世」のキャラクター、石川五ェ門のプリントされたバッグを写真で公開し「とても使いやすい五エ門バージョンを今日も二回公演頑張りまぁす」と意気込みをつづった。この投稿にファンから