セクシー女優でユーチュバーとしても活躍する深田えいみ（28）が21日、インスタグラムを更新。人気漫画「チェンソーマン」に登場するキャラクター「レゼ」のコスプレを公開した。深田は「チェンソーマン、レゼのコスプレしてみました服がはいらなった」とコメント。紫のヘアに、白いノースリーブのトップスを着用しているが、胸元のボタンが留めらておらず、白いインナーが見えている。この投稿にフォロワーからは「確かに胸のあ