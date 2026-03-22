元SKE48で、RIZINガール2026にも選出された石川花音（28）が21日までに、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを披露した。石川は「お休みの日は一緒にゴロゴロしよ？」とつづり、ランジェリー姿で寝転ぶ姿を公開した。この投稿に「かわいい」「めちゃくちゃ素敵です」「美しくて素敵だね」などのコメントが寄せられている。