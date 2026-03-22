俳優田中健（75）が21日、ブログを更新。高校生の娘の弁当作りが最後となったことを報告した。田中は「娘からのリクエストは、唐揚げに出汁巻き卵焼き胡瓜の昆布和え、ミニトマト」と説明し「今日でとりあえずひと段落4月からは、自分やかみさんの為に時折作るかどうかかな。娘からもリクエストあるかな??!」とつづった。続けての投稿で「毎日のように弁当作るには冷凍食品や、出来合いのものにたくさん助けられました」