フジテレビ系の討論生番組「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時30分）は22日、最終回を迎え、7年にわたる番組の歴史に幕を閉じた。同番組は2019年4月にスタート。時の話題の中心にいる与野党の政治家らを毎週ゲストに迎え、討論を展開。大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏をレギュラーコメンテーターに、同局の松山俊行・解説委員長や梅津弥英子アナウンサーらがキャスターとして番組進行を仕切り、時に激しいやりとり