元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのおぎやはぎの小木博明（54）に島旅を勧めた。田中は「ワンちゃんをお迎えするまで、すごい一人旅が好きだったんですよ。で、いろんなこと行ってきたんですけど。小豆島、オススメなんですね」と前置きした上で「私、免許持ってないので、車がなくても自転車で1周できたりとか