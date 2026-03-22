俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第11回「本圀寺(ほんこくじ)の変」が、22日に放送される。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開前回は、信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義