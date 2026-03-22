全国の公立学校で、日本語支援を必要とする子どもが増えている。文部科学省の調査では、その数は約6万9000人。過去10年で約1.9倍に増えた。現場からは「人手が足りない」という声が上がる一方、支援の拡充だけでなく、同じ教室で学ぶ子どもたちの学びの質をどう守るかも大きな課題だ。日本の学校習慣体験も横浜市「ひまわり」の取り組み横浜市の日本語支援拠点「ひまわり」には、日本に来て間もない子どもたちの“初期指導”を担