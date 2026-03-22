お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が19日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。日本テレビ系「東野・岡村の旅猿プライベートでごめんなさい…」で共演した東野幸治（58）を絶賛した。小木は「旅猿」で東野とナインティナインの岡村隆史と共演。小木の父の出身地、福井県にロケに行ってきた。宿泊先では川の字になって一緒の部屋で寝たという。小木