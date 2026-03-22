アイドルグループ「マジカル・パンチライン」の吉澤悠華（22）が21日、自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。「先日、大学卒業しました！」と報告。「デザインしたものを形にできるようになりたいという思いで、縫製技術を0から学びました！」と服飾を学んだことを明かした。「この4年間で得た知識を今後も活かせるように頑張ります！！」とつづり、「#服飾」「#服飾学生」「#大学」「#卒業」「#卒業袴」と添