お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。1月から体重が6キロ増えたと明かした。小木は「俺今ね、今年1月から6キロ太ったんだけど、毎日、口内炎がすごいの」と切り出した。パーソナリティーの女優田中みな実（39）から「何食べてるんですか？」と聞かれ、小木は「お菓子。お菓子しか食べない」と即答。田中からは「え？