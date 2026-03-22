2月にドイツで開催された「第76回ベルリン国際映画祭」フォーラム部門に正式出品され、国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞した映画『チルド』が、7月17日に劇場公開することが決定。あわせて特報映像と新規場面写真が解禁され、追加キャストとしてお笑いコンビ・令和ロマンのくるまの出演も発表された。【動画】映画『チルド』ティザー特報本作は、コンビニという日常的な空間を舞台にしたホラー作品。ルーティーン化され