韓国の交差点で、巨大な重機が倒れる瞬間がカメラに捉えられた。重機は8階建てアパートに相当する高さで、タクシーが避けきれずに重機に衝突するなどの事故も発生。作業員ら3人が負傷した。重機は整備のための移動中にバランスを崩して倒れたという。交差点で重機が倒れ…走行中のタクシーが衝突韓国・大邱の交差点で撮影されたのは、重機が倒れる瞬間だ。目撃者は、「地震が起きたようで、爆発するような音がドンッとしました」と