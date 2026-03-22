お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。山里と同じ関大卒業生のシンガー・ソングライター矢井田瞳（47）と大学時代に合コンでニアミスしていたと明かした。山里が関大在学中、矢井田も関大軽音部で活動していたという。千葉県千葉市出身の山里は在学中、当時存在した男性寮「北斗寮」で大学生活を満喫していた。「うち、北斗寮と