展望席と連接台車を廃止したロマンスカー小田急電鉄の30000形電車「EXE」は、6代目ロマンスカーとして1996（平成8）年にデビューしました。【質実剛健】小田急ロマンスカー「EXE」「EXEα」の車内を見る（写真）当時の1990年代は、小田急ロマンスカーが「箱根への観光客輸送」から、「観光輸送もしつつ、日常の足にもなっていく」時代でした。江ノ島線などの支線にもロマンスカーが増え、町田や本厚木などからの通勤客の特急利