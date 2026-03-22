札幌・北警察署は2026年3月21日、傷害の疑いで札幌市北区に住む自称・会社役員の男（44）を逮捕しました。男は3月11日午前11時すぎ、自宅で、札幌市北区に住む30代女性の顔面を平手打ちするなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は元交際関係で、女性は男から顔面を複数回平手打ちされたほか、腹を蹴られたり、肘に関節技をかけられるなどの暴行を受け、顔面打撲と肘の関節靭帯損傷の重