札幌・豊平警察署は、2026年3月21日、窃盗の疑いで札幌市に住む無職の男（60）を現行犯逮捕しました。男は3月21日午後2時半ごろ、札幌市豊平区月寒東5条8丁目のドラッグストアで健康食品2点（販売価格計4168円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、従業員が商品2点をバッグの中に入れてそのまま退店しようとする男を目撃し、「万引き被疑者が逃げそうだ」と110番通報したということです。通報を受け駆け付けた警察官