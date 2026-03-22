地震と豪雨で大きな被害を受けた石川県輪島市で、新しい移動式図書館の運行が始まっています。書店の少ない奥能登で、本を通して被災者の心を癒す取り組みを取材しました。輪島市内の公民館に停められた一台の車両。扉を開けると、中にはたくさんの本が並べられています。利用者「何の目的もなくても、本屋さん行ってふらふらっとこうやって眺めるってことがなくなったから、嬉しいねぇ」「綺麗で気持ち良いねえ。選びやすいしねぇ