お天気アシスタントの大橋美月が21日までにインスタグラムを更新。福岡大学法学部卒業を報告した。大橋は「福岡大学法学部卒業しました素敵な友人にも出会えて、たくさんの経験をすることができた充実した4年間でした」と報告した。続けて「放送終わりにギリギリで学校に向かう時はKBCから七隈線天神南までが微妙に遠く、よくダッシュをして汗をかきました(笑)アサデス。アルバイトの学生は沢山いるので、この後の授業眠たいよ