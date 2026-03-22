お笑いコンビ芸人、ハイヒールモモコ（62）が21日、インスタグラムを更新。長男夫婦の結婚式の写真を公開した。モモコは「昨日、無事長男の披露宴が終りました私も新郎の母としてデビューしました最後の挨拶、新郎の母としてスピーチさせていただきました」と報告し、長男夫婦とのショットを投稿した。続けて「お祝いしてくださった皆様、披露宴に出席してくださった皆様、すべての方にに感謝してます本当にありがとうござい