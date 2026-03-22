◇プロ野球オープン戦巨人ー楽天（22 日、東京ドーム）巨人の若林楽人選手が1軍に合流しました。若林選手はキャンプ終盤に故障班に合流しましたが、3月13日に3軍で実戦復帰。2軍ではここまで6試合に出場し、打率.357としていました。代わりに皆川岳飛選手と育成の平山功太選手が2軍に合流しています。