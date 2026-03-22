タレント鈴木奈々（37）が21日、インスタグラムを更新。モデル小森純（40）とギャルメークをした姿を披露した。鈴木は「小森純ちゃんとギャルに大変身しました！超久しぶりにギャルメイクしたよー！」とつづり、付けまつげに白いアイラインをひいた、平成ギャルメークを披露した。続けて「ギャルの時に付けてたつけまつ毛久しぶりに付けたけど重かった」と明かした。この姿にフォロワーからは「まだまだ現役」「ギャルさいこおおお