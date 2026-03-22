【ワシントン共同】春本番を迎える米首都ワシントンで21日、毎年恒例の「全米桜祭り」の開会式が開かれた。歌手の平原綾香さんがヒット曲「Jupiter」などを熱唱。岩手県を拠点とする民俗芸能団体「二子鬼剣舞」は、躍動感のある踊りを見せた。桜祭りは、日米友好を願って1912年に当時の東京市から苗木約3千本が贈られたことにちなむ行事。今年は4月12日まで、日米友好や米国の建国250年を祝うイベントが続く。桜の模様をあし