グラビアアイドル葉月つばさが21日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。葉月は「ごろんちょ」とコメントし、ソファに寝転ぶ姿を投稿。チェック模様のキュートなビキニで美スタイルを披露している。この投稿にフォロワーからは「腹筋がスゴイデスネ」「抜群の愛くるしさと透明感」「全てが完璧なのでノーベルグラビア賞を授与します」とコメントが寄せられている。葉月は青森県出身。スリーサイズはB87−W58−H90セン