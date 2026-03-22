◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）が１４場所ぶり３度目の優勝を決め、大関復帰の可能性が高まった。大関・安青錦（安治川）の下手投げに屈して２敗目を喫したが、３敗で追っていた横綱・豊昇龍（立浪）、西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）がともに敗れた。優勝争いの対象力士が３人以上で、１４日目にそろって土がついてのＶ決定は年６場所制となった１９５８年以降で初の珍事。春