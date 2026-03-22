女優の土居志央梨（33）が21日までにインスタグラムを更新。20日に放送された24年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオフショットを公開した。土居は「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』ご覧いただいた皆さまありがとうございました！」と、視聴に感謝した。そして「クランクアップのオフショット愛がパンパンにつまった手作りくす玉登場してうれしかったぁ、、」とつづり、くす