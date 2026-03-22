タレント高橋真美（58）が21日までに自身のブログを更新。95年3月20日に東京都で発生した地下鉄サリン事件を振り返った。高橋は「今日は31年前地下鉄サリン事件が起きた日父がサリンがまかれた日比谷線に通勤で霞が関駅まで乗ってました」と明かした。続けて「でも車両が離れてたのとすぐに地上に出たので夕方、少し頭痛と目ヤニが症状として出たくらいでしたなので今日はニュースで地下鉄サリン事件をやってると父を思い出