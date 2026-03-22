人生の三大資金の一つといわれる子どもの教育資金について、どのような方法で備えるのがよいのか迷う方も多いと思われます。 本記事では、その方法を「保険」とした場合に、「学資保険」と「積立保険」に関する税金や生命保険料控除、その他覚えておきたい特徴などを確認していきます。 生命保険の保険金を受け取る際の税金に関する取り扱い 生命保険契約に基づき学資保険の場合は「学資金」、積立保険の場合は「満