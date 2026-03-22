俳優の佐藤健（37）が22日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えファンから祝福の声が寄せられた。21日に37歳を迎えた佐藤。神奈川県川崎市のよみうりランド内にある「ポケパーク カントー」を訪れ、おにぎりにかじりつくキュートなオフショットや、スタッフとミーティングをする様子、「モデルプレス ベストドラマアワード」受賞式の集合写真などの近影を披露した。また「Thanks」とつづって、ファンへ感謝を伝え