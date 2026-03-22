俳優田中要次（62）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。妻について語った。MCのメッセンジャー・黒田有に「奥さんは元々何されてたんですか？」と聞かれ、「他社のマネジャーなんです。普通ね、身内だったりするんですけど」と明かした。結婚して「22年ぐらい」で子どもは「いないです」と説明した。夫婦仲は「小出しにケンカしながら」保っていると笑顔。「どこかの灯りを消し忘れてること