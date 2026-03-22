米連邦議会議事堂で証言するモラー元FBI長官＝2019年7月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】2016年の米大統領選を巡る「ロシア疑惑」の捜査で特別検察官を務めたロバート・モラー元連邦捜査局（FBI）長官が20日、南部バージニア州シャーロッツビルで死去した。81歳。米メディアが21日報じた。死因は明かされていないが、パーキンソン病を患っていた。01年に米中枢同時テロが起きた時のFBI長官。ロシア疑惑では共和党候