気象台は、午前9時44分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 22日09:44時点宗谷地方では、23日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■稚内市□なだれ注意報【発表】23日にかけて