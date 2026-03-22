毎週日曜朝9時からの音楽番組『三宅裕司 サンデーヒットパラダイス』（ニッポン放送）の、3月29日（日）放送分で「まるごとハロプロ180分！」と題したスペシャルな企画を送ることが発表された。 番組では月に一度、ワン・アーティストを特集してお祭り騒ぎで盛り上がる企画をお送りしているが、3月29日（日）は、ハロー！プロジェクトを取り上げる。モーニング娘。、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファログインして続きを読むT