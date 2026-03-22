標高差があることから場所によって桜の開花時期が大きく異なり、長い期間見頃の桜が楽しめる長野県。中でも日本有数の桜スポットが、日本三大桜名所の一つにも数えられる高遠城址公園の桜だ。高遠城址公園の桜の基本や、桜の開花情報、高遠城址公園の桜を楽しむ際に知っておきたいポイントをまとめて紹介しよう。【写真】長野県内でも有数の桜の名所として知られている高遠城址公園高遠城址公園の桜■「天下第一の桜」高遠城址公園