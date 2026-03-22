東京電力は新潟県の柏崎刈羽原発6号機で、3月22日の午後2時頃から発電機を送電系統に接続すると発表しました。柏崎刈羽原発6号機では、3月12日に漏電を知らせる警報が作動するトラブルが発生し、発電と送電を止めていました。その後の調査で電気を地面に逃がす「アース」の部品が破損したことで警報が作動していたことが分かり、実際には漏電は起きていませんでした。東京電力は21日に対策品への取り換えを完了したことから