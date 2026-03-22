少女のような容姿を持ちながらも、ほぼ全ての魔法を網羅するエルフの大魔法使い・ゼーリエ。フリーレンは孫弟子にあたります。知識量と強さ、尊大なオーラで他の魔法使いや魔族を寄せ付けない、最強格の存在です。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でゼーリエを演じてほしい俳優ラ